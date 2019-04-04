Смерть туристов могла произойти от стихии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил новый артефакт по разгадке тайны смерти туристов группы Игоря Дятлова. По версии исследователя, студенты политехнического института, погибшие 60 лет назад, стали жертвой торнадо.

Исследователь выложил в YouTube видеозапись от 2014 года, сделанную на перевале Дятлова. При замедлении и увеличении изображения на кадрах леса видно движущееся красное пятно. «Я обнаружил невероятно интересное явление. Возможно я разгадал тайну этого артефакта», — сообщил «URA.RU» Дегтерев. По мнению исследователя, на видео — торнадо. «Самый настоящий, только снежный и очень небольшой. Поскольку интенсивность движения вихря огромная, то создается иллюзия открытого пламени», — полагает Дегтерев.

«Кто-то из ребят увидел, как из леса к ним движется такой торнадо», — предположил Дегтерев. «В панике люди бросились вон из палатки, но ветром их сбросило вниз. Туристы были подхвачены ураганом и разбросаны по разные стороны», — уточнил он. По его мнению, торнадо был чем-то подкрашен, поэтому «найденные тела имели кожу такой необычной окраски».

Девять студентов и выпускников Уральского политехнического института (УПИ) под руководством Игоря Дятлова отправились поход в конце января 1959 года. Их тела были найдены разбросанными далеко от палатки.

Следственный комитет России в качестве основной причины смерти назвал сход снежной лавины, напоминает «Национальная служба новостей». Глава фонда перевала Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с этой версией. Он заявил, что смерть туристов была подстроена, уточняет «Утро.ру».