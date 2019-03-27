Экс-глава фонда памяти группы Дятлова выступит против Генпрокуратуры

Петр Бартоломей высказывал, что думает о происходящем вокруг трагедии с туристами Фото участника поисков А. С. Чеглакова (по другим сведениям, В. Д. Брусницына)

Имя Петра Бартоломея хорошо знакомо всем, кто хоть немного в «дятловской» теме. Он не только ученый (изобретатель, преподаватель УрФУ, доктор наук, профессор) — долгие годы Петр Иванович был руководителем Фонда памяти группы Дятлова. Оставил этот пост по состоянию здоровья, но остается членом правления фонда и, наверное, главным авторитетом среди «дятловедов»: Бартоломей был другом Игоря Дятлова и участником поисковых работ после гибели туристов в 1959 году. Этот человек знал лично почти всех участников группы, с некоторыми из них (в том числе с Дятловым) ходил в предыдущие походы. Он должен был оказаться и в том роковом путешествии, но учебные дела изменили его планы.

Петр Бартоломей в «URA.RU» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впоследствии Бартоломей прошел множество походов, в том числе 48 категорийных, из них 12 «пятерок» (походов высшей во времена СССР категории сложности), в восьми из них был руководителем. Оба его сына — туристы, а старший — еще и чемпион России по горным лыжам. Сам 80-летний Петр Иванович последний раз ходил в категорийный поход в 70 лет, а на горных лыжах катается до сих пор! Он — мастер спорта по туризму и заслуженный путешественник России — более «крутого» эксперта-туриста найти трудно. Тем более интересен его взгляд на происходящее сегодня в дятловской теме: экспедиция Андрея Малахова на перевал Дятлова и прокурорская проверка по факту гибели туристов-дятловцев.

Про Андрея Малахова

— Свою программу «Прямой эфир», посвященную экспедиции на перевал Дятлова, Андрей Малахов начал с интервью с вами. А в Москву на запись передачи вас не приглашали?

— Меня зовут постоянно, но я в Москву не езжу, по ряду причин (в т. ч. по здоровью). Они сами приехали в Екатеринбург по пути в Ивдель — хотели посетить мемориал дятловцам. Как только они сошли с трапа самолета, мне позвонила Наталья Варсегова (спецкор «Комсомолки» — прим.ред.), говорит: «Выезжайте скорее!» Встретились на Михайловском кладбище…

— О чем беседовали с Малаховым?

— Первое, с чего я начал: «Андрей Николаевич, я хочу сказать самую главную мысль, но я боюсь ее произносить, потому что вы ее, наверное, вырежете». Меня уже несколько раз обманывали: берут интервью и то, что для меня крайне важно, вырезают.

— Малахов не подвел?

— Нет, он пообещал меня не вырезать и сдержал слово. Мы с ним провели более четырех часов: после Михайловского кладбища поехали еще на Ивановское, на могилу Золотарева и Кривонищенко, потом он затащил меня в ресторан, и там мы продолжали общаться на самые разные темы — не только по дятловской. Он мне очень понравился, хорошее впечатление произвел.

— В его ток-шоу прозвучала и информация, что в группе Дятлова было не 9, а 11 человек — якобы в поход ходили дети командующего Уральским военным округом — это заявил экс-директор музея Ивделя…

— Юра Юдин (десятый участник группы, который заболел и сошел с маршрута — прим. ред.) был вместе с ними в начале, но он никогда не говорил о том, что был еще кто-то другой. Его воспоминания — куда более достоверная информация! Вообще из тех женщин, которые выступали в программе, одна только Дарья Донцова трезво смотрит на ситуацию: было что-то с ракетами. А когда люди, вообще не знающие, что такие туризм, начинают рассуждать… Но я Малахова не осуждаю: он шоумен, ему нужно делать свою программу интересной, и он приглашает не только людей, которые имеют отношение к проблеме. Я благодарен ему за то, что он дал мне возможность высказать главную мысль. Может быть, кто-то из Генеральной прокуратуры услышит мои слова услышит и найдется порядочный человек, который начнет эту тему раскручивать.

— Что для вас было самым важным донести до зрителей? В чем была та самая «главная мысль»?

— Мне часто задают вопросы, которые никак не проливают свет на тайну гибели группы («Как познакомились с Дятловым?» «Могли ли они там подраться?»). Это ничего не дает.

Главный вопрос — что заставило их бежать? А вот эта тайна хранится в Генеральной прокуратуре.

Сейчас некоторые пытаются доказать, что это самодеятельность местных властей, обкома партии, но тогда ответьте на вопрос: зачем в Свердловск в 1959 году приезжал замгенпрокурора Ураков?

Петр Бартоломей дает интервью корреспонденту «URA.RU» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Раньше мы об этом не знали, это открылось в 2013 году, когда «Комсомолка» взяла интервью у Евгения Окишева (он тогда возглавлял следственный отдел прокуратуры Свердловской области и курировал группу следователя Иванова, расследовавшего гибель дятловцев — прим. ред.). Окишев рассказал, что в 1959 в Свердловск приехал Ураков, велел Окишеву засекретить дело, а когда тот спросил: «Что будем говорить родственникам?» велел отвечать, что был несчастный случай.

Сейчас прокуратура нас методично уводит в сторону — на версии, связанные с природными явлениями. Пока они не ответят на вопрос, зачем приезжал Ураков, никакого доверия к прокуратуре не может быть. Объясните, для чего нужно было замгенпрокурору приезжать сюда, если бы это не была какая-то государственная тайна?

Про прокуратуру

— Накануне отъезда прокуроров в Ивдель на перевал Дятлова (для проведения проверки на местности) вас вызывали в областную прокуратуру. О чем спрашивали?

— Меня опрашивал не Андрей Кирьяков (свердловский прокурор, который давал пресс-конференцию о начале масштабной проверки по факту гибели группы Дятлова — прим. ред.), а его сотрудники — молодые люди, вполне нормальные здравомыслящие ребята. Сказали, что Москва поручила им проверить три версии (лавина, снежная доска и ураган), но, дескать, они хотят выслушать мнения разных людей, чтобы не было потом недовольства, что кого-то не выслушали. Я чувствую, что в какой-то мере я их поколебал своими разговорами — про того же Уракова. Про перестановку палатки (есть такая версия — она очень активно обсуждалась в программах Малахова, прим. ред.): я объяснял, почему этого быть не могло.

Показал им фотографии, как мы ставили эту палатку за год до этого — в походе 1958 года на Приполярный Урал — это там мы научились так делать. Поскольку на склоне горы лапника нет, а копать до земли (чтобы была прочная основа под палатку) нет ни времени, ни сил, придумали ставить ее на лыжи. И если были какие-то люди, которые якобы убили группу Дятлова в другом месте, а потом разбросали тела по склону, откуда они могли знать наш метод постановки палатки?

— Опрашивали только вас или еще кого-то из активистов фонда Дятлова?

Постановка палатки по методу дятловцев: на лыжи. Фото из похода 1958 г. на Манарагу Фото: Петр Бартоломей

— Я назвал фамилии людей, к которым надо обязательно прислушаться, в том числе Карелина и Якименко. С Карелиным они уже поговорили, с Якименко еще нет. С Владиславом Карелиным мы дружим по жизни, десятки лет занимаемся дятловской темой, вместе ходили в походы, оба были на поисковых работах. И я обратил внимание прокуроров на его версию о происхождении следов, которую поддерживаю.

Когда мороз, хотя бы градусов 15, снег [если пройти по нему] не прессуется, он снова разваливается. А на перевале, когда там что-то произошло, снег на месте был более-менее теплым — около минус 5—6 градусов. Об этом пишут многие исследователи, в том числе Евгений Буянов, чей способ дискуссии я категорически не приемлю (он считает, что только он один знает, как все было). Карелин считает, что было какое-то локальное тепловое воздействие: дятловцы выскочили на теплый снег, поэтому он и слепился в эти следы. А потом они исчезают — кто-то говорит, что метров через 300, мне казалось, что метров через 100-150 (жаль, что тогда не пришло в голову замерить).

— Как восприняли прокуроры ваши доводы?

— Сказали:

«Да, да, это очень интересно, но мы глубоко убеждены, что это природное явление».

Пообещали, что прежде чем выступить с официальным заявлением, еще раз поговорят с нами.

— Уже сейчас можно предположить, к какому заключению придет прокуратура: скорее всего, в качестве основной назовут одну из трех версий либо скажут, что имел место комплекс факторов. И это станет уже официальной, государственной версией. Как вы тогда себя поведете?

Палатка, в которой укрылись от непогоды туристы. Через год ее найдут на перевале Дятлова разрезанной Фото: Игорь Дятлов

— Я воспользуюсь любыми способами, чтобы выступить с нападками на генеральную прокуратуру. Буду говорить, что [природные версии] — это бред.

— А если они объяснят, зачем замгенпрокурора приезжал во время расследования гибели дятловцев?

— Ну тогда и будем разговаривать. Пусть скажут, что он все засекретил, потому что прошла лавина, и пусть вся страна знает эту глупость. Все аргументы говорят за то, что было какое-то техногенное явление. Какое — мы не знаем, но никакая группа не вылезет из палатки и не побежит вниз по склону. Ведь палатка — это спасение, это жизнь.

В походе, в который мы ходили с Игорем Дятловым за год этого, в 1958 году на Приполярный Урал, был такой случай: ветер стал резко нарастать и минут за 10-15 превратился в ураган. Мы не могли поставить палатку, потому что были выше зоны леса, и единственное спасение было — раскрыть ее, придавать ее рюкзаками, залезть внутрь и закрыться. Мы залезли и держали ее своими телами — она трепыхалась, гудела. Были в одежде, как шли, только не помню, одели валенки или сидели на них. Где-то часа в четыре все утихло, и мы стали кемарить, как говорится. А Игорь, когда уже стало светать, вылез и сфотографировал палатку в таком виде…

Продолжение интервью Петра Бартоломея читайте в ближайшее время.