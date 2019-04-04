На НТВ объяснили исчезновение журналиста Норкина из эфира

Андрею Норкину стало плохо в прямом эфире Фото: скриншот видео YouTube

Журналист и ведущий НТВ Андрей Норкин, исчезнувший из студии во время прямого эфира, находится на больничном. Об этом сообщили в пресс-службе телекомпании.

«Норкин покинул студию, почувствовав себя плохо во время эфира», — пояснили РИА «Новости» на НТВ. Там уточнили, что сейчас журналист находится на больничном. Место ведущего ток-шоу «Место встречи» пока займет журналист Иван Трушкин.

Инцидент произошел 2 апреля, во время прямого эфира программы «Место встречи», где обсуждали реакцию Запада на первый тур выборов на Украине. После реплик гостей студии ведущий Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях», и покинул эфир. После рекламы в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов. Он заявил, что «место встречи поменять нельзя, но можно поменять ведущего», и продолжил шоу.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. В нем победил комик Владимир Зеленский. Он обогнал действующего главу государства Петра Порошенко в два раза, напоминает «Национальная служба новостей». Второй тур назначен на 21 апреля.