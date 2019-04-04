Челябинские металлурги получили золото за ноу-хау в Арктике

Разработки ММК эксплуатируют в Арктике Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем и призером XXII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». В форуме участвовало 300 организаций из 35 стран.

Инновационный потенциал ПАО «ММК» был представлен четырьмя запатентованными разработками в области хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике.

Жюри Салона «Архимед-2019» наградило ПАО «ММК» и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» дипломом и золотой медалью за совместную разработку «Хладостойкая сталь высокой прочности». Кроме того, были отмечены их проекты «Способ производства хладостойкого листового проката» (серебряная медаль), а также «Способ производства высокопрочного штрипса для труб магистральных трубопроводов» и «Хладостойкая свариваемая сталь для конструкций, работающих в экстремальных условиях» (бронзовая медаль).

По итогам форума ММК наградили дипломами за активное участие в мероприятии и за вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

XXII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходил с 26 по 29 марта в выставочном центре «Сокольники».