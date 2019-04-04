Бывший коллега Текслера по Норильску просит его уволить мэра

Депутаты горсобрания Чебаркуля обратились к врио челябинского губернатора Алексею Текслеру с просьбой уволить арестованного по обвинению в получении взятки мэра Сергея Ковригина. Среди подписавшихся под обращением — Александр Кузнецов, руководивший одним из дочерних предприятий «Норильского никеля», где ранее работал и глава региона, передает корреспондент «URA.RU».
Александр Кузнецов подтвердил, что подписал обращение. «Документ передал в приемную губернатора депутат Эдуард Зулкарнаев. Мы считаем, что смена главы приведет к оздоровлению ситуации в городе», — сказал он. Зулкарнаев добавил, что срок расследования уголовного дела мэра неизвестен. «Впереди подготовка с отопительному сезону. Ее надо начинать уже сейчас. Исполняет обязанности главы — его заместитель по социальной политике [Светлана Виноградова]. Коммуналка — не совсем ее сфера. Поэтому надо как можно быстрее определяться с главой», — объяснил депутат.
По информации «URA.RU», с 3 апреля в отпуск с вероятным последующим увольнением ушел вице-мэр Юрий Заневский. В кулуарах администрации говорят о скорой отставке замглавы Марины Белавиной. Если это произойдет, в мэрии Чебаркуля останется только два руководителя. Это врио мэра Светлана Виноградова и замглавы по бюджету Ольга Таймасова.
В Чебаркуле уже несколько лет кризис власти. Мэра Сергея Ковригина арестовали за получение взятки от бизнесмена Евгения Бородина за вывод в фирмы последнего муниципальных коммунальных сетей. Расследуются еще два дела, в том числе о хищении денег при покупке здания для детсада. Один из тех, кто говорил о коррупции и писал бывшему губернатору Борису Дубровскому был Александр Кузнецов. Он работал топ-менеджером дочерних предприятий Норникеля, в том числе гендиректором завода по переработке металлолома. В это время Алексей Текслер руководил ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» и трудился главой администрации Норильска.