Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова попросила прокуратуру ХМАО проверить выводы окружного Следственного комитета о неприменении пыток в отношении задержанных в Сургуте членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Об этом «URA.RU» рассказала сама омбудсмен.
«В письме, которое я получила из следственного управления, написано, что в действиях правоохранительных органов не выявлено состава преступлений. Однако у задержанных есть телесные повреждения, которые зафиксированы работниками бюро судебно-медицинской экспертизы. И я лишь хочу понять — кто, когда и при каких обстоятельствах их наносил», — заявила Наталья Стребкова. Теперь законность выводов следователей должна будет проверить окружная прокуратура. В пресс-службе надзорного ведомства корреспонденту «URA.RU» пообещали позднее прокомментировать, сколько времени на это понадобится.
Как ранее сообщало «URA.RU», в окружном Следственном комитете пришли к выводам, что пытки в отношении задержанных сектантов во время проведения допросов не применялись. Телесные повреждения, на которые ссылались иеговисты, либо были получены позднее, чем проводились следственные действия, либо и вовсе не подтвердились. После предоставления российским правительством результатов медицинских экспертиз арестованного сургутянина Сергея Логинова Европейский суд по правам человека также отказался от претензий в адрес правоохранительных органов.