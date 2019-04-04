Малышева ответила российскому доктору, обвинившему ее в непрофессионализме

Малышева выложила фотографию с надписью «Остеопаты, давайте жить дружно!» Елена Малышева, Instagram

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева ответила российскому врачу-остеопату Дмитрию Мохову, который обвинил ее в непрофессионализме после заявления теледоктора, что «остеопатии не существует как специальности». Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину „остеопат“ крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», — объяснила Малышева.

Пост она написала под своей фотографией с надписью «Остеопаты, давайте жить дружно!». Телеведущая отметила, что профессиональных остеопатов в России очень мало. Также она отметила, что программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Минздрав утвердил только в 2018 году.

Ранее «URA.RU» сообщало, что врача-остеопата Дмитрия Мохова возмутило высказывание ведущей в эфире программы «Жить здорово!» от 29 марта. В выпуске Малышева заявила, что «остеопатии не существует как специальности». Мохов уверен, что таким заявлением телеведующая оскорбила тысячи российских врачей-остеопатов.