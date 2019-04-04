Водители «Почты России», получающие 27 копеек, устроили забастовку

Водители «Почты России» в Мурманске, получающие за погрузку и выгрузку одной посылки 27 копеек, устроили 1 апреля акцию протеста против низкой зарплаты и переработок. Работники потребовали от начальства ввести дополнительные выплаты. Забастовка продлилась недолго. После нее водители отправились развозить почту.
Помимо перевозки посылок, работники выполняют функции грузчиков. «Стоимость погрузки и выгрузки одной посылки — 27 копеек. Получается, что за услуги грузчика я получаю всего 1,5 тысячи в месяц. Хорошо, когда посылка небольшая, но бывают и по 30 килограммов, а стоимость та же», — приводит слова водителя Владимира Медведева ТВ-21.
В мурманском филиале «Почты России» о проблеме знают, но сделать ничего не могут, так как размер оплаты устанавливается на федеральном уровне. В свою очередь, в управлении федеральной почтовой службы заявили, что зарплаты работников повысятся к ноябрю 2020 года в среднем на 20%. То есть в лучшем случае водители за функции грузчиков будут получать больше на 300 рублей в месяц.
Ранее «URA.RU» сообщало, что руководство «Почты России» планирует к 2020 году повысить на 20% зарплаты более чем 200 тысячам сотрудников. Генеральный директор ФГУП Николай Подгузов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что программа начнет действовать с 1 мая 2019 года и на первом этапе коснется 17 регионов с наименьшим уровнем зарплаты.