03 апреля 2019
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Врио губернатора Курганской области Шумков проведет важную встречу в Москве

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 14:14
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в с. Мальцево. Шадринск, сми, шумков вадим
После встречи с зауральскими аграриями Вадим Шумков отправился в МинсельхозФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Зауралья Вадим Шумков находится с рабочим визитом в Москве. По данным источников «URA.RU», в ходе поездки врио губернатора встретится с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

В пресс-службе правительства Курганской области подтвердили, что глава региона находится в командировке, однако подробности его поездки в Москву пообещали опубликовать позже. По данным инсайдеров, разговор в министерстве коснется не только проблем курганских аграриев, но и трудностей, с которыми сталкивается курганская сельхозакадемия из-за недостатка финансирования со стороны федерального центра.

Как ранее сообщало «URA.RU», врио губернатора 2 апреля провел совещание с аграриями региона, где обозначил важность тщательной подготовки к посевной. Ранее в программной речи Шумков говорил, что у области есть все возможности, чтобы стать продовольственной базой Севера и Сибири: «У нас есть как новые возможности, так и старые традиции, оправдавшие себя вековой историей. От сибирского маслоделия до достижений Терентия Семеновича Мальцева. Курганская область располагает всеми предпосылками для реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе экономики».

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