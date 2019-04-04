Врио губернатора Курганской области Шумков проведет важную встречу в Москве

Исполняющий обязанности главы Зауралья Вадим Шумков находится с рабочим визитом в Москве. По данным источников «URA.RU», в ходе поездки врио губернатора встретится с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
В пресс-службе правительства Курганской области подтвердили, что глава региона находится в командировке, однако подробности его поездки в Москву пообещали опубликовать позже. По данным инсайдеров, разговор в министерстве коснется не только проблем курганских аграриев, но и трудностей, с которыми сталкивается курганская сельхозакадемия из-за недостатка финансирования со стороны федерального центра.
Как ранее сообщало «URA.RU», врио губернатора 2 апреля провел совещание с аграриями региона, где обозначил важность тщательной подготовки к посевной. Ранее в программной речи Шумков говорил, что у области есть все возможности, чтобы стать продовольственной базой Севера и Сибири: «У нас есть как новые возможности, так и старые традиции, оправдавшие себя вековой историей. От сибирского маслоделия до достижений Терентия Семеновича Мальцева. Курганская область располагает всеми предпосылками для реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе экономики».