В Югре названы новые сроки завершения главной стройки региона

Строительство перинатального центра в Сургуте ориентировочно должно завершиться осенью, несмотря на судебные тяжбы между правительством Югры и компанией-застройщиком «ВИС-инфраструктура». Об этом «URA.RU» сообщил осведомленный источник.
15 апреля должно пройти первое заседание в Арбитражном суде ХМАО по иску департамента здравоохранения к компании «ВИС-инфраструктура». Чиновники намерены взыскать с застройщика порядка 218 с половиной миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи объекта. В декабре прошлого года строители обещали, что завершат все работы, максимум, к середине второго квартала. «В соглашении о партнерстве прописаны сроки выполнения работ, есть нарушения по их выполнению. Как распорядители бюджетных средств, региональные ведомства обязаны отреагировать. Решение таких вопросов в правовом поле, через обращение в арбитраж, — это единственно верная практика», — говорится в сообщении депздрава Югры.
В пресс-службе компании «ВИС-инфраструктура» для получения комментариев попросили прислать запрос. На момент публикации материала ответ получен не был. Как ранее сообщало «URA.RU», ввод перинатального центра неоднократно откладывался, из-за чего застройщик подвергался общественной критике. Стоимость строительства объекта превышает 10,5 миллиардов рублей. Перинатальный центр в Сургуте будет способен принимать до 10 тысяч пациентов в год.