Югра теряет надежду на самый дорогой федеральный мегапроект

20:44 15 февраля 2018 4

За оградой — самая дорогая стройка Югры и теперь самый главный долгострой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самая дорогая соцстройка Югры — перинатальный центр в Сургуте — столкнулся с новой угрозой. Проект федерального уровня рискует стать долгостроем из-за серьезной проблемы. Источники «URA.RU» в строительной сфере региона сообщают, что у главного корпуса нового роддома обнаружена трещина в фундаменте.

По версии инсайдера, сейчас проводится экспертиза фундамента, по итогам которой застройщику придется принимать решение, например, временно заморозить все работы до наступления тепла, чтобы убрать часть грунта и дополнительно усилить фундамент роддома. Это означает, что как минимум сроки сдачи объекта снова перенесут.

Основные строительные работы закончились еще осенью, но сроки сдачи объекта могут серьезно сдвинуться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Зимой это провернуть будет просто нереально. К тому же надо оценить сначала масштабы катастрофы. А летом или хотя бы весной можно будет дополнительно забетонировать фундамент», — поделился инсайдер. Он также предполагает, что возможен и вариант развития событий, при котором роддом станет долгостроем. Это произойдет в случае, если трещина окажется слишком большой или под другими корпусами перинатального центра (всего их три).

Другой источник, знакомый с ситуацией внутри группы компаний «ВИС», утверждает, что информация о трещине была получена еще на этапе возведения корпусов роддома. «Проблемы были из-за тех самых грунтовых вод. Насколько мне известно, фундамент уже укрепили, но экспертиза действительно будет проводиться, чтобы удостовериться, что нет новых трещин. По срокам обещают успеть», — говорит собеседник.

На этом фоне появилась и еще одна версия — якобы генподрядчик освоил все деньги и просто не может закончить строительство. Согласно этой гипотезе, в ГК «ВИС» попытаются еще раз перенести сроки сдачи объекта, пока не появится финансирование от других проектов компании. А информация о трещине будет использоваться для пролонгации строительства. «Да, это будет скандал, но другого варианта у „ВИС“ просто нет», — говорит один из сургутских строителей.

Перинатальный центр Сургута — самая дорогая социальная стройка в истории региона — по последним данным, возведение объекта обойдется в 11 млрд рублей, при изначально планируемой сумме в 18 млрд. Этот объект и один из самых долгожданных. Действующий роддом города работает на пределе своих мощностей — там принимают в четыре раза больше рожениц, чем предусмотрено проектом, а рожениц в Сургуте принимают со всего региона.

Новый роддом, который заявляется как проект федерального уровня, планировалось ввести в строй к концу 2017 года, но сроки перенесли на осень 2018-го. По официальной версии, озвученной в правительстве Югры, причиной этого стало отставание строителей от графика работ из-за рекордного уровня грунтовых вод — он превысил 100-летний уровень наблюдений. Генподрядчику пришлось на полтора метра поднимать объект.

В пресс-службе самой ГК «ВИС» пока что не прокомментировали информацию о возможной трещине в фундаменте роддома. Отметим, о проблемах с возведением роддома в регионе говорят не первый раз. Как сообщало «URA.RU», ранее одна из неофициальных экспертиз обнаружила недочеты в проекте строящегося роддома. Тогда говорилось, что был неправильно выполнен расчет несущих конструкций, из-за чего требуется убирать несколько этажей. В группе компаний «ВИС» тогда заявляли, что никаких нарушений в ходе строительства надзорные органы не выявляли.

На момент публикации получить комментарий в департаменте общественных и внешних связей Югры не удалось — замдиректора депсвязей Галина Липатова не ответила на звонки на сотовый телефон.