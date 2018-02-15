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Главные новости Югры
20:44  15 февраля 2018 4

Югра теряет надежду на самый дорогой федеральный мегапроект

На него потратили все 11 миллиардов — и выяснилось: трещина в фундаменте
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Строительная площадка перинатального центра. Сургут, колючая проволока, запрет, забор, закрытая территория, роддом, перинатальный центр
За оградой — самая дорогая стройка Югры и теперь самый главный долгостройФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самая дорогая соцстройка Югры — перинатальный центр в Сургуте — столкнулся с новой угрозой. Проект федерального уровня рискует стать долгостроем из-за серьезной проблемы. Источники «URA.RU» в строительной сфере региона сообщают, что у главного корпуса нового роддома обнаружена трещина в фундаменте.

По версии инсайдера, сейчас проводится экспертиза фундамента, по итогам которой застройщику придется принимать решение, например, временно заморозить все работы до наступления тепла, чтобы убрать часть грунта и дополнительно усилить фундамент роддома. Это означает, что как минимум сроки сдачи объекта снова перенесут.

Строительная площадка перинатального центра. Сургут, роддом, стройка, перинатальный центр
Основные строительные работы закончились еще осенью, но сроки сдачи объекта могут серьезно сдвинуться
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Зимой это провернуть будет просто нереально. К тому же надо оценить сначала масштабы катастрофы. А летом или хотя бы весной можно будет дополнительно забетонировать фундамент», — поделился инсайдер. Он также предполагает, что возможен и вариант развития событий, при котором роддом станет долгостроем. Это произойдет в случае, если трещина окажется слишком большой или под другими корпусами перинатального центра (всего их три).

Другой источник, знакомый с ситуацией внутри группы компаний «ВИС», утверждает, что информация о трещине была получена еще на этапе возведения корпусов роддома. «Проблемы были из-за тех самых грунтовых вод. Насколько мне известно, фундамент уже укрепили, но экспертиза действительно будет проводиться, чтобы удостовериться, что нет новых трещин. По срокам обещают успеть», — говорит собеседник.

На этом фоне появилась и еще одна версия — якобы генподрядчик освоил все деньги и просто не может закончить строительство. Согласно этой гипотезе, в ГК «ВИС» попытаются еще раз перенести сроки сдачи объекта, пока не появится финансирование от других проектов компании. А информация о трещине будет использоваться для пролонгации строительства. «Да, это будет скандал, но другого варианта у „ВИС“ просто нет», — говорит один из сургутских строителей.

Перинатальный центр Сургута — самая дорогая социальная стройка в истории региона — по последним данным, возведение объекта обойдется в 11 млрд рублей, при изначально планируемой сумме в 18 млрд. Этот объект и один из самых долгожданных. Действующий роддом города работает на пределе своих мощностей — там принимают в четыре раза больше рожениц, чем предусмотрено проектом, а рожениц в Сургуте принимают со всего региона.

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Новый роддом, который заявляется как проект федерального уровня, планировалось ввести в строй к концу 2017 года, но сроки перенесли на осень 2018-го. По официальной версии, озвученной в правительстве Югры, причиной этого стало отставание строителей от графика работ из-за рекордного уровня грунтовых вод — он превысил 100-летний уровень наблюдений. Генподрядчику пришлось на полтора метра поднимать объект.

В пресс-службе самой ГК «ВИС» пока что не прокомментировали информацию о возможной трещине в фундаменте роддома. Отметим, о проблемах с возведением роддома в регионе говорят не первый раз. Как сообщало «URA.RU», ранее одна из неофициальных экспертиз обнаружила недочеты в проекте строящегося роддома. Тогда говорилось, что был неправильно выполнен расчет несущих конструкций, из-за чего требуется убирать несколько этажей. В группе компаний «ВИС» тогда заявляли, что никаких нарушений в ходе строительства надзорные органы не выявляли.

На момент публикации получить комментарий в департаменте общественных и внешних связей Югры не удалось — замдиректора депсвязей Галина Липатова не ответила на звонки на сотовый телефон.

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© Служба новостей «URA.RU»
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