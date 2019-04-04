Генерал ФСБ рассказал, чем вызван интерес силовиков к курганскому вузу

Ректор Курганской государственной сельхозакадемии Владимир Левитский (является генерал-майором ФСБ в отставке) рассказал «URA.RU», что сам пригласил полицейских, чтобы разобраться с возможными финансовыми нарушениями в вузе после увольнения главного бухгалтера. Он заявил, что ситуация в КГСХА стабильная и поводов для паники нет.
Информация о том, что в сельхозакадемии проходят оперативные мероприятия, накануне подтвердили в УМВД по Курганской области. «Я обратился к местным полицейским, чтобы помогли мне навести порядок», — рассказал ректор. Он уточнил, что за последнее время уволил несколько человек в руководстве вуза. «Потихоньку наводим порядок, здесь были нарушены все нормы. Должно быть 37% работников, не имеющих отношения к профессорско-преподавательскому составу, а было 87%», — привел он пример. По мнению Левитского, с таким перекосом отчасти связано нынешнее бедственное положение вуза.
Владимир Левитский также заверил, что сейчас решается вопрос с выделением вузу дополнительных средств. Он подчеркнул, что долги копились в течение 10 лет — еще до его назначения на пост ректора. Кроме того, Владимир Левитский опроверг слухи о предстоящей отставке. «Если только без меня меня женили», — добавил он.