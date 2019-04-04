В богатейшем регионе России не могут утвердить правила сбора валежника

На Ямале не утверждены правила сбора валежника. Это подтверждают данные опроса департамента лесного хозяйства УрФО. Документ имеется в распоряжении редакции «URA.RU».
Профильные департаменты регионов УрФО просили рассказать, есть ли в их субъектах ограничения по объему и времени сбора валежника, где именно его можно собирать, если ли какое-то наказание за нарушение правил.
Все субъекты Большого Урала, кроме ЯНАО, дали пояснение по этой теме. И лишь ямальцы отметили, что в их регионе те или иные правила еще «не установлены». В комментариях они пояснили, что необходимо на федеральном уровне определить понятие «валежник». Однако отметим, что определение «валежник» содержится в новых правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России, вступившем в силу с августа прошлого года.
Оперативный комментарий от департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала получить не удалось. В ведомство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее «URA.RU» сообщало, что с 1 января 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому россияне могут собирать валежник. Закон вызвал бурную реакцию и огромное количество мемов в соцсетях. Отметим, что жителей Курганской области уже начали приглашать на специальные уроки, где рассказывается, как правильно собирать валежник.