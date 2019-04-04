На Урале водят экскурсии в подъезд, где жил лидер известной рэп-команды

Поклонники Вити АК приезжают в Березовский из других городов Фото: Виктор Гостюхин (Витя АК), Instagram

В городе Березовском Свердловской области начали водить экскурсии по подъезду, в котором жил лидер рэп-группы «АК-47» Виктор Гостюхин, известный под псевдонимом Витя АК. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

«В моем родном городе открыта экскурсия в подъезд, где я жил и начинал. Я в шоке! Теперь нужна табличка на доме: „Здесь жил и начинал великий поэт-современник…“» — прокомментировал Гостюхин.

Культурное мероприятие организовала жительница Березовского Надя Стрига. Под ее руководством экскурсанты посещают подъезд, в котором жил Витя АК, и приходят к родной школе артиста. По словам девушки, на первую экскурсию пришли 10 человек, среди которых были не только березовчане, но и жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Омска.

«Раньше я вообще не слушала „АК-47“, но потом увидела, что если вслушаться в слова их песен чуть внимательнее, то можно заметить, что Витя часто упоминает город Березовский, свой край Урал, Екатеринбург. В своих экскурсиях я прежде всего сама изучаю родной Березовский. Можно сказать, что песни „АК-47“ подтолкнули меня к этому», — рассказала Стрига в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Рэп-группа «АК-47» основана двумя уроженцами Березовского Виктором Гостюхиным (Витя АК) и Максимом Брылиным (Максим АК). Первый альбом коллектива получил название Berezovskiy. «АК-47» считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России.