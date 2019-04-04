Реформа МЧС будет сопровождаться зачисткой сотрудников, уличенных в коррупции

МЧС в ближайшее время может ожидать целая череда арестов сотрудников, уличенных в коррупции. Такое мнение «URA.RU» высказал политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он полагает, что новый руководитель ведомства Евгений Зиничев проводит детальный аудит.
«Пока трудно сказать, насколько эффективным окажется такой подход. Однако есть вероятность, что аресты случатся. Причем их надо проводить довольно динамично, а не растягивать во времени. Тогда люди увидят, что идет системная работа», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что антикоррупционные отделы, создаваемые в регуправлениях, позволят более эффективно проводить внутренний аудит.
«Зиничев разгребает авгиевы конюшни за своим предшественником Владимиром Пучковым, который довел МЧС до плачевного состояния, — сообщил „URA.RU“ политолог Илья Гращенков. — Поэтому не удивлюсь, если разгребать будут жестко и кого-то из старой команды показательно накажут. Самого Пучкова тоже могут вспомнить, если начнут раскручивать какие-то дела по типу Минобороны».
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев в девяти регионах России запустил пилотный проект реформы управлений министерства. Как ожидается, в рамках реформы управления получат единое расписание, поглотят дочерние структуры. Кроме того, в них создадут антикоррупционные отделы.
«URA.RU» сообщало о готовящейся смене более половины начальников региональных управлений МЧС. Это должно произойти в рамках кадровой чистки, инициированной новым главой ведомства Евгением Зиничевым.