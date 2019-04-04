Глава МЧС Евгений Зиничев в девяти регионах России запустил пилотный проект реформы управлений министерства. В рамках реформы управления получат единое расписание, поглотят дочерние структуры, а также обзаведутся антикоррупционными отделами.
«Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на „новую организационно-штатную структуру“ Зиничев подписал 25 марта», — утверждает источник РБК в одном из региональных управлений ведомства. Пилотный проект начнет работу 5 апреля и продлится до декабря.
В рамках эксперимента девять региональных управлений МЧС перейдут на единое штатное расписание. Усилятся финансово-экономические и юридические отделы, а также служба документационного обеспечения. Также в управлениях появится антикоррупционная служба, сотрудники которой будут напрямую подчиняться главному управлению собственной безопасности МЧС. Кроме того, реформа урегулирует количество и сферу ответственности заместителей начальников региональных управлений.
Пилотный проект запустят в Москве, Ставропольском и Хабаровский краях, Мордовии, а также в Иркутской, Волгоградской, Липецкой, Калининградской и Курганской областях.
В ГУ МЧС России по Курганской области эту информацию «URA.RU» подтвердили. «Да, Курганская область входит в число субъектов РФ, которые попадают под данный проект. Все находится в процессе», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что сейчас ведется работа по внедрению новой системы.
Ранее «URA.RU» сообщало о масштабной реформе в МЧС — новому главе ведомства Зиничеву дали добро на «зачистку». Эксперты обещают, что в половине регионов сменят начальников управлений.