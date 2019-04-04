Свердловская «Облгазета» провалила госзадание на три миллиона. Суд обязал вернуть деньги бюджету

«Областная газета» в свердловском арбитражном суде проиграла дело против департамента информационной политики региона (ДИП). Редакция пыталась оспорить решение ДИПа, который потребовал от издания вернуть субсидию в три миллиона рублей. 4 апреля арбитраж отказал газете в удовлетворении жалобы, говорится в материалах, опубликованных в электронной картотеке дел.
Согласно материалам дела, субсидия была выделена «Областной газете» из регионального бюджета на выполнение госзадания в 2017 году. Как пояснили «URA.RU» источники, от ОГ требовалась подготовка публикаций на социально значимые темы, однако ДИП признал это задание невыполненным. В связи с чем и потребовал вернуть три миллиона рублей.
«Областная газета» судилась с ДИПом из-за субсидии с января 2019 года. Собирается ли редакция подавать апелляционную жалобу, оперативно узнать не удалось — главный редактор Дмитрий Полянин не ответил на звонок «URA.RU». Глава департамента информполитики Юлия Прыткова кратко прокомментировала спор с «Областной газетой»: «Я только скажу о том, что такое решение действительно принято судом».
Ранее «URA.RU» писало, что для свердловской власти Дмитрий Полянин стал неуправляемым. Между собой чиновники обсуждают, что он длительное время генерирует конфликты и подставляет ответственных за областную информполитику чиновников. Есть версия, что в скором времени пост главного редактора займет руководитель ОТВ Антон Стуликов.
Также появлялись слухи, что надзорные органы заинтересовались почти восьмикратным сокращением тиража «Облгазеты».