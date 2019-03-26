На всем свердловском ТВ останется единственный медиаменеджер

Стуликову (справа) готовы предложить новый пост — область не бросает эффективных менеджеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько анонсировал отставку гендиректора «Областного телевидения» (ОТВ) Антона Стуликова. По информации «URA.RU» это произошло в понедельник, 25 марта, на закрытом совещании, посвященном перспективам региональной медиаполитики. По данным инсайдеров, перемены в областном медиахолдинге произойдут в апреле.

«Бидонько объяснил, что губернатор поручил проработать вопрос покупки „10 канала“ и АТН [принадлежат холдингу УГМК] вдобавок к имеющимся [в активе области через ГУП „Монетно-щебеночный завод“ (МЩЗ) находятся телекомпании „Четвертый канал“ и „Студия 41“]. Следующий шаг — завести все каналы под одну управляющую компанию», — рассказал источник в медиасреде.

Расулова может стать царицей областных медиа — в ее подчинении будет сразу четыре телеканала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Движение в обозначенном направлении областная власть уже начала. В начале марта МЩЗ на позаимствованные у СКБ-банка деньги выкупил у семьи сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого телеканал «Студия 41». Ожидается, что для более оперативного управления канал в ближайшее время переедет в БЦ Limerance, где находится «Четвертый канал». Но не сольется с ним, телеканалы будут иметь лишь единую информационную службу.

До тех пор, пока свердловские власти не озвучивали свои медиапланы, считалось, что объединенный телеканал возглавит бывший гендиректор «41-го» Владимир Злоказов. Согласно тем же прогнозам, действующий директор «Четверки» Элеонора Расулова, чей контракт заканчивается в апреле, должна была перейти на должность гендиректора ОТВ.

Однако Злоказов сразу после продажи канала ушел в отпуск. Сейчас его окружение утверждает, что медиаменеджер сосредоточится на развитии принадлежащего ему ЕТВ. А Элеонора Расулова возглавит управляющую компанию областными телеканалами.

«Антону Стуликову предлагали место заместителя, но он отказался — все-таки столько лет на руководящем посту. Тогда его пообещали трудоустроить, сказав, что область своих никогда не бросает», — рассказал инсайдер.

Полянину нашли эффективную замену — «Облгазета» не может находиться в руках неуправляемого главреда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 27 марта, знает собеседник «URA.RU», Антону Стуликову была назначена индивидуальная встреча с вице-губернатором Бидонько, цель которой — обсуждение будущего трудоустройства медиаменеджера. В качестве одного из вариантов, утвеждает источник в обладминистрации, Стуликову будет предложено место руководителя «Областной газеты».

Для Сергея Бидонько это хороший шанс сменить главного редактора «Облгазеты» Дмитрия Полянина, ставшего неуправляемым. Последний длительное время генерирует конфликты и подставляет ответственных за областную информполитику чиновников, включая самого вице-губернатора. Полянин умудрился настроить против себя областную прокуратуру, допустив нелестные высказывания в адрес ее руководителя. Позже медийщик стал фигурантом прокурорской проверки из-за того, что за три года доначислил к своей зарплате порядка восьми миллионов рублей.

Со страниц главного печатного рупора областной власти Полянин открыто ссорится с членами команды губернатора Евгения Куйвашева, занимается дискредитацией мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, которого глава региона пока всячески поддерживает. В номере от 22 марта градоначальника и его команду издевательски «высекли» за отсутствие заботы об отдаленных районах уральской столицы.

«Руководство региона не устраивает, что «Облгазета» сдана в долгосрочную и безвозмездную аренду. Это использование площадки для решения своих собственных мелких задач и реализации амбиций, которые с планами власти не совпадают.

Зачем губернатору раздухарившийся боевой листок?» — объяснил позицию обладминистрации высокопоставленный областной чиновник.

Управляемая неэффективным менеджером, в последние годы «Облгазета» перестала выполнять госзадание и уменьшила тираж почти в восемь раз. В обладминистрации полагают, что назначение Стуликова, превратившего ОТВ в канал с качественным (и отчасти уникальным) и смотрибельным контентом, позволило бы не только повысить эффективность главного печатного издания областной власти, но и решить проблему его управляемости.

«Как только мне поступит официальное предложение и я дам на него ответ — будет повод что-то комментировать. Пока повода нет», — лаконично объяснила свою позицию Элеонора Расулова. Дозвониться до Антона Стуликова и получить комментарий Дмитрия Полянина сегодня не удалось.

Сергей Бидонько признался «URA.RU», что пока не готов обсуждать трудоустройство областных медиаменеджеров: «Обсуждаются разные варианты, окончательного решения пока нет».