Крымский журналист будет вести дебаты Зеленского и Порошенко

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 20:23
Размер текста
-
17
+
Модерировать дебаты между Порошенко и Зеленским будет Павел Казаринфото: стоп-кадр «Крым.Реалии», YouTube

Вести дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским будет крымский журналист Павел Казарин. Об этом сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

«Вести дебаты будет автор сайта Slon.ru, обозреватель [признанного в России иностранным агентом] портала „Крым.Реалии“ и ведущий телеканала ICTV Павел Казарин», — рассказал Аласания изданию «Страна.ua».

Ранее быть модератором дебатов между Порошенко и Зеленским вызвалась телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева, отмечает RT. Как уточняет «Царьград», НОТУ проведет установочную встречу дебатирующих 5 апреля.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве 3 апреля. Шоумен поставил условие, что врачи должны проверить обоих их обоих на наличие в крови наркотиков и алкоголя. Порошенко вызов оппонента принял.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...