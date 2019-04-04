Крымский журналист будет вести дебаты Зеленского и Порошенко

Вести дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским будет крымский журналист Павел Казарин. Об этом сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.
«Вести дебаты будет автор сайта Slon.ru, обозреватель [признанного в России иностранным агентом] портала „Крым.Реалии“ и ведущий телеканала ICTV Павел Казарин», — рассказал Аласания изданию «Страна.ua».
Ранее быть модератором дебатов между Порошенко и Зеленским вызвалась телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева, отмечает RT. Как уточняет «Царьград», НОТУ проведет установочную встречу дебатирующих 5 апреля.
Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве 3 апреля. Шоумен поставил условие, что врачи должны проверить обоих их обоих на наличие в крови наркотиков и алкоголя. Порошенко вызов оппонента принял.