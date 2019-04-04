Начальник Управления по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России Олег Говорун уходит в отставку. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.
Он уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления» — цитирует «Коммерсант» слова собеседника, близкого к АП. Управление, которое курировал Говорун, занималось вопросами Украины, Южной Осетии и Абхазии.
Другой собеседник издания, знакомый с экс-чиновником, отвечая на вопрос о том, может ли Олег Говорун уйти в работу в коммерческих структурах, сказал: «Это похоже на правду. Он очень давно хотел уйти».
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Управления по приграничному сотрудничеству. Оно сменило структуру, которое ранее занималось странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Тогда же стало ясно, что возглавит новое управление Олег Говорун, который был руководителем прежней структуры с 2013 года.
Говорун, как сообщало «URA.RU», считается одним из наиболее близких соратников помощника президента Владислава Суркова. До 2008 года Говорун был руководителем Управления внутренней политики администрации президента. Через четыре года возглавил Минрегион. Когда Сурков стал помощником Путина, заговорили о возвращении Говоруна в Кремль.