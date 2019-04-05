«Газпром» нашел замену топ-менеджеру, ушедшему в Минфин

Зампред Газпромбанка станет финансовым директором «Газпрома» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым финансовым директором «Газпрома» стал Фамил Садыгов, который до этого занимал пост заместителя председателя правления Газпромбанка.

«Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО „Газпром“, курирующим вопросы финансово-экономической деятельности» — приводит RNS сообщение компании. На этой должности новый топ-менеджер компании сменил Андрея Круглова, который курировал финансы «Газпрома» с 2002 года и недавно ушел в Министерство финансов. Там он займет кресло заместителя главы ведомства.

В банке Садыгов был заместителем председателя правления с 2009 года и курировал департаменты, которые связаны с налоговым учетом и анализом, внутренний аудит, обслуживание VIP-клиентов и благотворительные программы. До Газпромбанка на протяжении четырех лет работал заместителем главы Федерального казначества.