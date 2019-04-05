04 апреля 2019

«Газпром» нашел замену топ-менеджеру, ушедшему в Минфин

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 01:57
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Клипарт. Екатеринбург, газпромбанк
Зампред Газпромбанка станет финансовым директором «Газпрома»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым финансовым директором «Газпрома» стал Фамил Садыгов, который до этого занимал пост заместителя председателя правления Газпромбанка.

«Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО „Газпром“, курирующим вопросы финансово-экономической деятельности» — приводит RNS сообщение компании. На этой должности новый топ-менеджер компании сменил Андрея Круглова, который курировал финансы «Газпрома» с 2002 года и недавно ушел в Министерство финансов. Там он займет кресло заместителя главы ведомства.

В банке Садыгов был заместителем председателя правления с 2009 года и курировал департаменты, которые связаны с налоговым учетом и анализом, внутренний аудит, обслуживание VIP-клиентов и благотворительные программы. До Газпромбанка на протяжении четырех лет работал заместителем главы Федерального казначества.

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