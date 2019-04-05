04 апреля 2019

Минтруд решил вытащить из нищеты 4 млн россиян в 2019 году. План уже готов

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 04:56
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Ремонт автодорожного моста между Екатеринбургом и Первоуральском, попрошайка, старость, денег нет, бедность, нищета
Власти планируют вдвое сократить бедность в РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2019 году Министерство труда планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 млн человек. К 2024 году ведомство намерено сократить число бедных вдвое.

С соответствующими документами ознакомилась газета «Известия». В них говорится, что число бедных людей сократится благодаря индексации выплат, увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимального заработка, а также заключению социальных контрактов. В последнем случае речь идет о выплате гражданину или целой семье при условии устройства на работу.

Кроме того, министерство планирует акцентировать свое внимание на помощи семьям с детьми, которые и составляют основную часть бедного населения. Власти рассматривают возможность выплаты пособий на первого и последующих детей, если в семье доход на одного человека ниже полутора прожиточных минимумов.

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