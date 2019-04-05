Захарова «отправила» украинского министра на танке в Айдахо

Мария Захарова с иронией прокомментировала угрозы украинского министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна въехать в Москву на танке. Твой ответ российский дипломат опубликовала на странице в Facebook.

«Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете „вместе с союзниками на танках“, находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!», — написала Захарова. К посту она прикрепила фотографию приветственного стенда Айдахского университета, который находится в небольшом американском городе Москва.

Ранее Омелян, как напоминает Nation News, в ответ на приглашение со стороны Союза транспортников России в столицу заявил, что он и так приедет в Москву с союзниками на танках. Позже сенатор Алексей Пушков напомнил украинскому чиновнику об Адольфе Гитлере и выгребных ямах.