Тимошенко отреагировала на предложение Зеленского вести его дебаты с Порошенко

У Тимошенко есть 24 часа на раздумья Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обещала подумать над предложением кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского провести его дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба политика.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — приводит слова пресс-службы RT.

Напомним, что Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором он спросил у экс-премьера, сможет ли она стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах. Он дал Тимошенко 24 часа на размышления, передает портал «Утро.ру».

Ранее «URA.RU» сообщало, что победивший в первом туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский предложил провести дебаты с Петром Порошенко на крупнейшем в Киеве стадионе «Олимпийский». Также одним из обязательных условий Зеленский назвал проведение медицинской экспертизы на наличие алкоголя или наркотических веществ в организмах кандидатов. Действующий глава согласился, но отметил, что согласно прописанным в законе правилам дебатов дискуссия должна проходить на базе общественного телевидения.