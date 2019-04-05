ГИБДД готовит новые правила сдачи на права

Автошколам нужно будет переучивать учеников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ готовит изменения в теоретическом экзамене на водительские права. Билеты будут зависеть от категории, которую хочет получить абитуриент. А за ошибки будут начислять штрафные баллы.

Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников радиостанции «Милицейская волна». Сейчас в билетах содержится 800 вопросов. Они разделены на две части — для легковых категорий и грузовых категорий авто. Но принципиальных различий между ними нет, отмечают в госавтоинспекции. Универсальные вопросы предлагают дополнить специальными, пишет «Коммерсант». К примеру, по новой системе будущему мотоциклисту нужно будет ответить на вопросы, связанные только с управлением двухколесным транспортом.

Кроме того, в ГИБДД рассматривают зарубежный опыт применения балльной системы: чем опаснее ошибка на экзамене, тем больше штрафных баллов за нее будет начисляться. Сейчас сдающим на права можно совершить максимум две ошибки. За каждый промах, независимо от серьезности ошибки, нужно ответить на пять дополнительных вопросов. На разработку нового документа может потребоваться около двух лет.

Ранее в Министерство внутренних дел заявили о планах провести реформу экзамена на получение водительского удостоверения. Речь шла о слиянии «площадки» и «города». В Минэкономразвития не согласились с целесообразностью изменений. Там предупредили о финансовых рисках для госбюджета и автошкол.