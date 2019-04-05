Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю». Видеоролик она опубликовала на своей странице в Instagram.
Съемки клипа велись в июне 2018 года. Исаева сняла сцену, которая была «посвящена хоккеисту». В ней Юлия танцевала с хоккейной клюшкой, а потом решительно выбрасывала ее. «Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него», — написала пиар-директор.
Пиарщица Началовой отметила, что в клипе был четкий подтекст и она с Юлией его обсуждала. Вероятно, речь идет о прощании с бывшим супругом, известный хоккеистом Александром Фроловым. Также Исаева рассказала, что 5 апреля в Никулинский суд будет передано свидетельство о смерти певицы и судебные процессы с участием Началовой будут приостановлены на полгода.
Ранее «URA.RU» сообщало, что дочь певицы Юлии Началовой и экс-футболиста российской сборной и московского ЦСКА Евгения Алдонина может унаследовать долг матери в 20 миллионов рублей. За такую сумму якобы выкупил часть квартиры у скончавшейся певицы другой бывший супруг — хоккеист Александр Фролов. Речь идет о судебном процессе по поводу прав на половину апартаментов площадью 167 квадратных метров в «Кутузовской ривьере», доставшихся Началовой от Алдонина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Я выбираю». Клип. Я снимаю за монитором. 6 июня 2018. Главная идея песни- Ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него. В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний. Сегодня в Никулинский суд мы передали документ- свидетельство о ее смерти. Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой , мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода. Завтра выложу что то солнечное и легкое!!! Обещаю #юлияначалова #клип #явыбираю #еевыбор #суды