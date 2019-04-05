Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой

Исаева рассказала о подтексте в клипе Началовой Анна Исаева, Instagram

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю». Видеоролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Съемки клипа велись в июне 2018 года. Исаева сняла сцену, которая была «посвящена хоккеисту». В ней Юлия танцевала с хоккейной клюшкой, а потом решительно выбрасывала ее. «Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него», — написала пиар-директор.

Пиарщица Началовой отметила, что в клипе был четкий подтекст и она с Юлией его обсуждала. Вероятно, речь идет о прощании с бывшим супругом, известный хоккеистом Александром Фроловым. Также Исаева рассказала, что 5 апреля в Никулинский суд будет передано свидетельство о смерти певицы и судебные процессы с участием Началовой будут приостановлены на полгода.

Ранее «URA.RU» сообщало, что дочь певицы Юлии Началовой и экс-футболиста российской сборной и московского ЦСКА Евгения Алдонина может унаследовать долг матери в 20 миллионов рублей. За такую сумму якобы выкупил часть квартиры у скончавшейся певицы другой бывший супруг — хоккеист Александр Фролов. Речь идет о судебном процессе по поводу прав на половину апартаментов площадью 167 квадратных метров в «Кутузовской ривьере», доставшихся Началовой от Алдонина.