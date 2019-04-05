В России создадут спецуправление для надзора за расследованием особо важных дел

Новое управление появится в Генпрокуратуре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка создает в ведомстве новое главное управление. Оно будет контролировать расследования особо важных дел.

«В Генпрокуратуре России появится новое главное управление — по надзору за расследованием особо важных дел», — пишет РБК со ссылкой на источники в ведомстве. Собеседник издания добавил, что возглавит новую структуру генерал Сергей Бочкарев. Он известен тем, что добился передачи в пользу государства имущества полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.

Предполагается, что появление еще одного главка прокуратуры усилит контроль за расследованием особо важных дел. Кроме того, повысятся полномочия структуры: ранее подобными делами занимались обычные, а не главные управления Генпрокуратуры. Уточняется, что два отдела спецуправления в составе 70 сотрудников будут проверять работу Следственного комитета, МВД, а также деятельность дознавателей Федеральной службы судебных приставов.