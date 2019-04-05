Ранее Панин заявлял, что ведет здоровый образ жизни Фото: Кадр из фильма «Артефакт»

Дочь скандального российского актера Алексея Панина, отказавшегося от алкоголя, предложила отцу выпить. Артист опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой дочь протягивает ему «рюмочку коньяка».

«Хорошо когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать!», — подписал кадр актер. Согласно геолокации, фотография была сделана в Московском академическом театре сатиры. В посте Панин поблагодарил за приглашение российского актера театра и кино Михаила Владимирова.

Пользователи соцсети сразу поняли, что подобная фотография вызовет интерес общественности, ведь не так давно Панин отказался от спиртного. «Сейчас как налетят моралфаги», — прокомментировала betik21. Некоторые решили, что пост всего лишь провокация. «Леша, не надо провоцировать такими фотками людей <…> Видно что это шутка, но многие таких шуток не понимают», — подметила svetlanaasinina9192019. «Ну, Вы провокатор!», — возмутилась ovkaltakchi.

Ранее Алексей Панин заявил журналистам, что не прикасается к алкоголю. Он рассказал, что ведет здоровый образ жизни. «Все мои ошибки остались в прошлом», — приводит слова актера портал «Дни.ру». Также, по словам артиста, он начал посещать спортзал и косметолога, который ставит ему в числе прочих процедур уколы ботокса.