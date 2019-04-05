В Роструде перечислили самые востребованные профессии в России

Стране больше всего нужны рабочие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов назвал самые востребованные в России профессии. По его словам, стране больше всего нужны рабочие, строители и врачи.

«Наиболее востребованы кадры в сфере производства, строительства и недвижимости, здравоохранения», — заявил Вуколов в разговоре с ТАСС. Он добавил, что сейчас в этих отраслях насчитывается около миллиона открытых вакансий. «Из них более 425 тысяч в сфере производства», — добавил глава Роструда. Вуколов пояснил, что российские работодатели ищут десятки тысяч сварщиков, слесарей, токарей, монтажников, бетонщиков и плотников, а также врачей и медсестер.

Глава Роструда подчеркнул, что существует множество вакансий для рабочих с высокой квалификацией. «Для старшего механика в Приморском крае есть предложение с зарплатой от 380 тысяч рублей», — отметил Вуколов. Он добавил, что в России также нехватка капитанов кораблей и командиров самолетов. Таким специалистам могут платить по 300 тысяч рублей в месяц. А горняки с высокой квалификацией могут получать в среднем по 200 тысяч рублей. Врачи, по мнению Вуколова, зарабатывают около 120 тысяч в месяц. «Это стоматологи, неонатологи, акушеры-гинекологи», — уточнил глава Роструда.

Ранее эксперты Минтруда назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Представителями этих профессий оказались те специалисты, которых не хватает на рынке труда.