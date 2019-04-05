В челябинском хоккейном клубе «Трактор» появился новый президент

Новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор», сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона. Решение единогласно принято общим собранием клуба.
«Предстоит провести анализ состояния клуба, задачи в новом сезоне и подобрать главного тренера », — сформулировал первоочередные задачи, стоящие перед «Трактором», Алексей Текслер.
Директором ХК «Трактор» на общественных началах стал президент группы компаний «Бовид» и почётный гражданин Челябинска Борис Видгоф. Он не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Также серьезные изменения произошли в руководстве клуба.
По традиции глава региона всегда становится президентом «Трактора». До сих пор эту общественную должность занимал теперь уже бывший губернатор Борис Дубровский. Ранее Текслеру предложили возглавить попечительский совет Южно-Уральского аграрного государственного университета, которым также руководил Дубровский, но врио губернатора пока решения не принял. Из общественных должностей за экс-главой региона остался пост председателя движения «За возрождение Урала» (ЗВУ). В ЗВУ ждут, что Текслер в скором времени возглавит движение.