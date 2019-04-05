Зеленский перед дебатами проверился на алкоголь и наркотики

Комик, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прошел проверку на употребление наркотиков и алкоголя. За сдачей крови следила вся страна.
Анализы на употребление спиртного и запрещенных веществ шоумен сдал 5 апреля в одном из медицинских центров Киева, сообщает ТАСС. Опубликовать результаты тестов актер пообещал через три дня. «У меня еще никогда не было пресс-конференции по поводу анализов», — заявил Зеленский. «Но все нормально, я сдал кровь. Результаты получим через три дня», — пояснил он.
Тесты на алкоголь и наркотики были условием для проведения дебатов Зеленского с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Дискуссия состоится 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
В первом туре выборов президента, который прошел на Украине 31 марта, победил Зеленский, набрав 30,24% голосов. На втором месте оказался Порошенко, отстав от конкурента почти вдвое. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.