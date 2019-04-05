Свердловскому мэру предложили высокий пост в правительстве Оренбургской области

Глава Каменск-Уральского Алексей Шмыков в ближайшее время может подать в отставку, чтобы возглавить одно из министерств правительства Оренбургской области.
Как сообщили «URA.RU» несколько депутатов местной думы, соответствующая неофициальная информация поступила им 4 апреля из свердловского правительства. Думцы второй день пытаются проверить ее, однако не могут связаться с мэром.
О предстоящей отставке Шмыкова осведомлены и в Законодательном собрании Свердловской области. «Думаю, что в ближайшие дни Шмыкова попытаются отговорить от переезда в другое регион. Реальных кандидатов, готовых занять пост главы вместо него, сегодня нет. Его надо удерживать любыми силами», — пояснил «URA.RU» областной парламентарий.
Собеседник «URA.RU» пояснил, что Алексей Шмыков считается членом команды бывшего председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера, назначенного 21 марта врио губернатора Оренбургской области. По предложению Паслера он был назначен в 2014 году заместителем свердловского министра энергетики и ЖКХ. В 2016 году Паслер поддержал Шмыкова на выборах главы Каменск-Уральска и лично приехал в местную думу в день голосования. «У Дениса Паслера и Алексея Шмыкова старые товарищеские отношения. У них схожий тип мышления, они понимают друг друга с полуслова. Поэтому выбор Паслера вполне логичен», — говорит представитель команды экс-премьера.
Как ранее сообщало «URA.RU», в целом в Оренбургскую область вслед за Денисом Паслером могут переехать 15 свердловских випов. Фамилия Шмыкова в опубликованном агентством списке фамилий не упоминалась.
Осведомленный источник из окружения врио оренбургского губернатора при этом утверждает, что разговора между Денисом Паслером и Алексеем Шмыковым о трудоустройстве последнего пока не было.
«Предложений [о переходе на другую работу] мне не поступало. Я как работал [на посту Каменск-Уральского], так и продолжаю работать», — заявил «URA.RU» Алексей Шмыков, назвав разговоры о его переезде в Оренбургскую область слухами.