Ректора скандального тюменского вуза переизбрали на новый срок

Ирина Медведева вновь избрана на пост ректора Тюменского государственного медицинского университета. Выборы прошли накануне, сообщили «URA.RU» в пресс-центре вуза. Срок полномочий ректора — пять лет.
За Медведеву, возглавлявшую вуз ранее, проголосовали 92 из 99 делегатов выборной конференции. Конкуренцию за пост ректора ей составляли завкафедрой онкологии Павел Зотов изаместитель директора Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Светлана Соловьева.
Ранее ТюмГМУ оказался в центре скандала, после того как опальный преподаватель Марина Нечай обвинила ректора в подтасовке голосов на выборах главы кафедры. Она же объявляла грядущие выборы ректора нелегитимными. В вузе обвинения отрицали, однако по заявлению Нечай в университет нагрянули сотрудники прокуратуры с проверкой. Сотрудники университета жаловались на действия силовиков генпрокурору РФ Юрию Чайке и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.
До этого ТюмГМУ неоднократно подвергался критике экс-губернатора Тюменской области Владимира Якушева за слабую подготовку кадров.