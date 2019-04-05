В России семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6% на весь срок

Пониженная ставка по ипотеке для семей с детьми теперь будет распространяться на весь срок кредита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита», — уточняет RT. В кабмине полагают, что такая система субсидий повысит интерес россиян к льготному кредитованию. Ранее данная ипотечная программа не пользовалась большим спросом, так как сниженный процент действовал только первые несколько лет кредита.
Документ также содержит ряд изменений, которые дают особые условия жилищного кредитования жителям Дальневосточного федерального округа, отмечает телеканал 360. Эти меры также направлены на повышение популярности ипотеки у граждан.
Ранее Госдума начала рассматривать законопроект об ипотечных каникулах, которые дадут отсрочку платежей по кредиту для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Эксперты объяснили «URA.RU», как это может ударить по россиянам и почему ипотеку нужно брать как можно скорее.