Скоро россияне пожалеют, что не взяли ипотеку раньше

Из-за огромных рисков банки начнут старательнее подходить к выбору ипотечных заемщиков, говорят эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Госдума рассматривает законопроект об ипотечных каникулах, которые предполагают отсрочку платежей по жилищному кредиту для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Эту возможность планируется предоставить как новым, так и текущим заемщикам. Несмотря на то, что инициатива призвана облегчить жизнь людям, у нее есть и обратная сторона. Эксперты полагают, что в новых условиях банки могут ужесточить условия для тех, кто только собирается взять кредит. «URA.RU» разбирает плюсы и минусы законопроекта, который с большой вероятностью вступит в силу уже этой весной (уже принят в первом чтении).

Ипотечные каникулы будут предоставлять россиянам, которые попали в сложные обстоятельства: потеряли работу, получили инвалидность I и II группы, временно утратили трудоспособность. Кроме того, такая возможность появится, если у семьи более, чем на 30% снизился общий доход. Срок паузы в платежах будет равен шести месяцам.

Ипотечные каникулы невыгодны для банков, но заемщикам могут существенно облегчить жизнь Фото: depositphotos.com

«Для людей это очень благоприятная инициатива, — говорит в беседе с „URA.RU“ директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. — Ситуации в жизни возможны разные — я знаю много фирм, где меняется руководство, и люди приходят со своими работниками, а остальных просят удалиться». Поддерживает ее и младший директор по рейтингам кредитных институтов Вячеслав Путиловский: «Наша страна непредсказуема в плане экономики и политики, а ипотека — длительный продукт, до десятков лет. Каникулы — это нормальная мера, понижающая градус социальной напряженности».

В банковском секторе инициативу восприняли негативно, отмечалось на прошедшем заседании парламента. По словам спикера Вячеслава Володина, «банковское сообщество было не в восторге». По этой причине в первый вариант законопроекта не вошла норма, которая позволит распространить ипотечные каникулы на договора, заключенные до вступления закона в силу. Однако такая возможность все-таки будет — соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

В новых условиях банки неизбежно будут нести убытки, поясняет Иванкина. «Ипотека подразумевает постоянный ежемесячный приток рассчитанных платежей, а в данном случае их может не быть до полугода», — объясняет собеседница. В этом случае, говорит эксперт экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан, финансовые организации будут вынуждены «жестко» менять структуру.

«Во-первых, они будут сильно нагружать процентную ставку после каникул, что потенциально приведет к банкротству ипотечных заемщиков в перспективе. Во-вторых, выдача кредитов станет избирательной, потому что перенос риска на более дальний срок требует больше уверенности, что заемщик спустя много лет сможет отдавать этот кредит», — отмечает экономист.

Подтверждает имеющиеся риски и директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. По его словам, банки крайне не заинтересованы в введении такого механизма как ипотечные каникулы. «Отбор заемщиков, требования к ним повысятся. Может усилиться институт созаемщиков: банки будут надеяться, на то, что если у основного клиента появятся проблемы, за него рассчитаются созаемщики. При этом несмотря на все дружеские отношения, люди зачастую не готовы разделять такие риски. Оба этих фактора снизят ипотечную активность», — считает эксперт.

Если государство не возьмет на себя убытки, банковский сектор окажется в кризисе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чем меньше кредитов, говорит «URA.RU» Николаев, тем выше ставки по ипотеке. «Снижение объема ипотечного кредитования — это снижение и прибыли, которую получают банки. Все структуры рыночной экономики с недостаточным уровнем конкуренции выпадающий доход стараются компенсировать за счет увеличения цен на свои товары и услуги», — подчеркивает он.

Впрочем, по мнению экспертов, пессимистичного сценария можно избежать. Иванкина считает, что расходы, вероятно, будут возмещаться при помощи страхования. Ради собственной безопасности банки в России активно используют этот инструмент. «Во всем мире, как правило, страхуется только предмет заема, у нас же это еще и жизнь заемщика. В последнем случае кредит невозвратный. По сути, это даже не страхование жизни, а страхование объема задолженности и процентов», — отмечает она. Эксперт также предполагает, что банки могут начать создавать специальные компенсационные фонды.

Мовчан уверен, что убытки банков будет компенсировать государство. «Когда вносятся подобные законопроекты, они финансируются со стороны бюджета. Если убытки государство не возьмет на себя, это приведет к уменьшению рынка и очень серьезному росту рисков. Банки все равно придется в этом случае спасать рано или поздно, и эти деньги так или иначе будут потрачены», — заключил эксперт.