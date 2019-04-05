Команда Тунгусова получила шанс вмешаться в реформу областного медиахолдинга

При желании Иванов может вмешаться в изменения на ОТВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Команда бывшего свердловского вице-губернатора Владимира Тунгусова может повлиять на реформу областного медиахолдинга. Как стало известно «URA.RU», экс-директор департамента информполитики (ДИП) Свердловской области Александр Иванов все еще не убран с поста председателя совета директоров «Областного телевидения» (ОТВ), хотя устно ему об этом уже сообщили.

«Саше устно было сказано, что он освобожден от должности председателя, хотя ни подписать соответствующие бумаги, ни получить его согласие никто не потрудился», — знает источник в органах власти, общавшийся с Ивановым. На своем нынешнем посту отставной чиновник может влиять на решение совета директоров (кроме него в управляющем органе еще шесть человек, но именно председатель подписывает протоколы заседаний) и получать всю интересующую его информацию о работе канала.

Как удалось выяснить «URA.RU», своих должностей на ОТВ Иванов пока не лишен. Только в конце мая состоится заседание совета директоров, который одобрит повестку годового собрания акционеров ОТВ, которое обычно проходит в июне. На этом собрании и планируется исключить Иванова из совета директоров. В кабинетах власти уверены, что никаких проблем с процедурой не возникнет.

«Уверен, что от Александра Иванова никакого подвоха ждать не нужно — мы всегда работали конструктивно. Сейчас идут определенные юридические процедуры, после которых с соблюдением всех норм и регламентов Иванов будет убран с поста председателя совета директоров ОТВ и из самого совета», — поделился своим мнением гендиректор ОТВ Антон Стуликов.

Сам Александр Иванов удивился, узнав от «URA.RU», что от должности председателя совета директоров ОТВ все еще не освобожден. «Мне казалось, что, когда я уволился с должности директора ДИПа, тогда с меня и сняли все остальные должности, статусы и общественные регалии», — сказал «URA.RU» Иванов, уточнив, что после своей отставки даже не пытался разобраться в корпоративных процедурах ОТВ.

Реформирование областного медиахолдинга началось с покупки «Монетно-щебеночным заводом» (свердловское ГУП, владеющее «Четвертым каналом») «Студии 41» у семьи сенатора Аркадия Чернецкого и пока не подтвержденного перехода в областную собственность каналов «АТН» и «10 канал». В ближайшее время губернатору будут предложены несколько вариантов трансформации медиахолдинга, в числе которых есть как раздельное существование каналов, так и объединение их под едиными управляющей компанией и директором.