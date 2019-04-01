Куйвашеву приготовили пять указов для создания нового медиахолдинга

Антону Стуликову в этот четверг исполнится 47 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Реформирование медиахолдинга областной власти может завершиться до середины апреля. Такие сроки в разговоре с корреспондентом «URA.RU» обозначил вице-губернатор Сергей Бидонько. Он признался, что встретился с гендиректором «Областного телевидения» Антоном Стуликовым и обговорил с ним перспективу развития ситуации.

Элеонора Расулова станет «царицей» городских медиа, а Стуликов останется на ОТВ — такая конфигурация тоже возможна Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Мы все обговорили, обозначили все наши предложения ему. В течение двух недель все решится. Пока конкретнее не скажу», — лаконично прокомментировал результат разговора с медиаменеджером Бидонько.

Встреча Бидонько и Стуликова была запланирована в рамках реформирования медиахолдинга власти. Изначально в планах чиновников было объединить все телеканалы области под одной управляющей компанией. Предполагалось, что руководить компаниями «ОТВ№, «Четвертый канал», «Студия 41» и докупленными к ним «АТН» и «10 каналом» будет гендиректор «Четверки» Элеонора Расулова. Освобожденный с должности гендиректора ОТВ Антон Стуликов согласно этому плану мог перейти на должность главного редактора «Областной газеты».

Инсайдер в обладминистрации знает, что вице-губернатор обсуждал со Стуликовым не конкретные вакансии, а «лишь перспективы развития каналов».

Губернатору Евгению Куйвашеву планируется озвучить пять конфигураций: среди них есть и отставка Стуликова, и сохранение его на прежней должности.

«Не очень правильно складывать все яйца в одну корзину. Расулова — мощный управленец, но и задача перед ней крайне амбициозная — разобраться и наладить работу „Четверки“, „41-го“ „10-ки“ и „АТН“ — это настоящий вызов. В то же время Стуликов может продолжить управлять тем, что ему хорошо дается и пока не сбоило. По примеру „Первого канала“ и „России“ — никто ведь не думал ставить над ними единую управляшку», — объяснил высокопоставленный чиновник логику принятия решения.

Собеседник «URA.RU» не исключает, что Евгений Куйвашев может и отложить решение по гендиректору ОТВ, поскольку из-за присущего его характеру гуманизма не склонен совмещать жесткие кадровые решения со знаковыми личными датами — а глава региона, скорее всего, помнит, что 4 апреля Антону Стуликову исполнится 47 лет.

Сами управленцы предвосхищать решения губернатора не склонны. «Так или иначе, двигаться вперед необходимо, но вектор этого движения, как я уже говорил и еще раз повторю, определит только губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — ограничился лаконичным комментарием Антон Стуликов.

«Автором ни одной из конфигураций, если таковые и существуют, я не являюсь. Будут поручения губернатора — буду их исполнять в силу возможностей. В настоящий момент я занимаюсь текущей работой, связанной с переездом „41 канала“ на территорию ТЦ Limerance и наладкой стабильной работы этого не самого простого медиаактива», — пояснила «URA.RU» Элеонора Расулова.