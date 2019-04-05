Сослуживец нового главы Челябинской области по Минэнерго Виктор Мамин, ныне работающий в Челябинске, вошел в совет хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-центре клуба. Одновременно из совета был выведен и. о. вице-губернатора Евгений Тефтелев, считающийся главным соратником экс-главы региона Бориса Дубровского.
«В организацию были приняты Алексей Текслер, Борис Видгоф, Михаил Видгоф, Виктор Мамин и Евгений Иванов. В свою очередь, из состава организации выведены Борис Дубровский, Евгений Тефтелев, Иван Сеничев и Евгений Губарев. Новым президентом хоккейного клуба „Трактор“ избран Алексей Текслер, директором — Борис Видгоф», — сообщили в пресс-центре клуба.
Остается открытым вопрос, в каком качестве Мамин принят в состав совета клуба. Возглавляющий этот орган министр спорта региона Леонид Одер не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Отвечающий за связи с общественностью «Трактора» Ян Пастухов заявил, что положение Виктора Мамина в областном правительстве ему неизвестно. По данным «URA.RU», сейчас Мамин работает в статусе помощника нового главы региона. В перспективе ему прочат пост вице- или даже первого вице-губернатора региона.
Об уходе из «Трактора» Сеничева и Губарева, входивших в «магнитогорскую команду» Бориса Дубровского, сообщили 4 апреля. На следующий день Алексей Текслер официально сменил своего предшественника в качестве президента клуба, теперь стало известно и о том, что «Трактор» покидает считавшийся едва ли не самым влиятельным человеком в коридорах областной власти Евгений Тефтелев.