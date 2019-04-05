04 апреля 2019
03 апреля 2019

В совет ХК «Трактор» ввели таинственного сослуживца Текслера. Вместо любимца экс-губернатора Дубровского

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 14:21
Размер текста
-
17
+
Евгений Тефтелев (третий слева) покидает «Трактор» последним из «магнитогорцев» ДубровскогоФото: пресс-служба ХК «Трактор»

Сослуживец нового главы Челябинской области по Минэнерго Виктор Мамин, ныне работающий в Челябинске, вошел в совет хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-центре клуба. Одновременно из совета был выведен и. о. вице-губернатора Евгений Тефтелев, считающийся главным соратником экс-главы региона Бориса Дубровского.

«В организацию были приняты Алексей Текслер, Борис Видгоф, Михаил Видгоф, Виктор Мамин и Евгений Иванов. В свою очередь, из состава организации выведены Борис Дубровский, Евгений Тефтелев, Иван Сеничев и Евгений Губарев. Новым президентом хоккейного клуба „Трактор“ избран Алексей Текслер, директором — Борис Видгоф», — сообщили в пресс-центре клуба.

Остается открытым вопрос, в каком качестве Мамин принят в состав совета клуба. Возглавляющий этот орган министр спорта региона Леонид Одер не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Отвечающий за связи с общественностью «Трактора» Ян Пастухов заявил, что положение Виктора Мамина в областном правительстве ему неизвестно. По данным «URA.RU», сейчас Мамин работает в статусе помощника нового главы региона. В перспективе ему прочат пост вице- или даже первого вице-губернатора региона.

Об уходе из «Трактора» Сеничева и Губарева, входивших в «магнитогорскую команду» Бориса Дубровского, сообщили 4 апреля. На следующий день Алексей Текслер официально сменил своего предшественника в качестве президента клуба, теперь стало известно и о том, что «Трактор» покидает считавшийся едва ли не самым влиятельным человеком в коридорах областной власти Евгений Тефтелев.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...