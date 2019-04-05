Анализ крови у Зеленского брал его коллега по сериалу «Сваты»

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 15:06
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Врач и пациент оказались старыми знакомымиФото: «Новости Мариуполя», Twitter

Анализ крови на алкоголь и наркотики у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал сотрудник клиники, игравший роль в сериале «Сваты». Продюсером многосерийного фильма является Зеленский.

Сотрудником киевского медцентра «Евролаб», бравшим анализ на наличие алкоголя или наркотиков у Зеленского, оказался Владислав Кирякулов. Как говорится на сайте клиники, фельдшер первой категории является специалистом по массажу.

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Кирякулов также фигурирует в списке актеров российского сериала «Сваты-5». Кинопроизводство продюсирует комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Ставшие фаворитами первого тура украинских выборов шоумен Зеленский и действующий президент «Незалежной» Петр Порошенко сдали анализы на кровь и наркотики. Это было условием для участия обоих кандидатов на пост главы государства в дебатах, назначенных перед вторым туром выборов на 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, напоминает RT. Порошенко сообщил, что в его пробах психоактивных веществ не обнаружено, пишет «Национальная служба новостей».

Фото: clinic.eurolab.ua
Фото: kinomania.ru

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