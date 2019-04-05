Порошенко назвал темы трех раундов дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко озвучил проблемы, которые на дебатах собирается обсудить с кандидатом на пост главы государства шоуменом Владимиром Зеленским. Порошенко также заявил, что планирует провести дискуссию в несколько этапов.
«Хорошо было бы, если бы было несколько этапов дебатов», — приводит ТАСС слова Порошенко, Он отметил, что в первую очередь поспорил бы с Зеленским на тему обороноспособности Украины. «О позиции полномочий верховного главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности», — пояснил Порошенко.
Действующий глава государства добавил, что отдельно обсудил бы с Зеленским отношения Украины с зарубежными партнерами. «Второй этап — по внешней политике», — заявил Порошенко. На третьем этапе дебатов он собирается поднять тему «конституционных прав и свобод украинских граждан».
Ранее, после победы в первом туре президентской гонки, комик Зеленский позвал Порошенко на стадион ради дебатов. В ответ на это, действующий глава государства призвал комика «не бояться» и «побыть мужиком», напоминает «Национальная служба новостей».
Зеленский также поставил Порошенко важное условие: перед дебатами они оба должны сдать тесты на алкоголь и наркотики. Первые результаты анализов украинского президента уже опубликованы.