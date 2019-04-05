Борьба с «гряземесами» в Екатеринбурге, которую начал мэр Высокинский, застопорилась из-за бюрократии

Квартальные Екатеринбурга очень хотят поддержать мэра города Александра Высокинского в его борьбе с «гряземесами» (любителями парковать автомобили на газонах), но не могут. Об этом «URA.RU» сообщил источник в администрации Екатеринбурга. Дело в том, что мэрия не утвердила перечень лиц, которые могут составлять протоколы на таких нарушителей.
Такой перечень лиц утверждается постановлением главы города, но оно до сих пор не подписано — несмотря на то, что изменения в «52-й закон» (областной административный кодекс) были внесены еще в декабре 2018-го (тогда-то и появилась статья 16, позволяющая выписывать «гряземесам» штрафы от 3 до 5 тысяч рублей — прим.ред.). «Без этого постановления мы ничего не можем сделать, — передает чиновник слова квартальных. — Если в каком-то из районов квартальные и составляют протоколы, то они незаконны, раз их выписывают лица, которые на то не уполномочены».
Квартальные предлагают мэрии «не мудрствовать лукаво» и воспользоваться перечнем лиц, уполномоченных выписывать штрафы, который существовал раньше. «Сперва мы штрафовали по статье 19-1 (она утратила силу, прим. ред.), потом по п. 1 статьи 17 (также исчез из областного КоАПа), но перечень-то лиц под них был! — говорят квартальные. — Введите его по аналогии, и пусть те же самые должностные лица выписывают штрафы!».
Согласно старому перечню, выписывать штрафы «гряземесам» могли главы и заместители главы администрации Екатеринбурга и районов города, начальник и заместители начальников отделов и другие лица.
«URA.RU» обратилось за комментарием в мэрию Екатеринбурга, к моменту публикации ответ не поступил.