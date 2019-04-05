На Украине пригрозили предъявить счет Москве за «столетия оккупации»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил предъявить Москве счет за «столетия оккупации». По его мнению, Россия своим многолетним влиянием причинила серьезный ущерб Киеву.
Так Климкин отреагировал на предложение спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина взыскать с Украины компенсацию за все время нахождения Крыма в составе страны, сообщает ТАСС. Дипломат объяснил, что его угроза является обыкновенной шуткой, но добавил, что «в каждой шутке есть доля шутки». Он также отметил, что не представляет возможным отвечать на все инициативы российских парламентариев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам парламента оценить экономические потери Крыма за 25 лет нахождения полуострова в составе Украины, напоминает RT. Политик призвал через европейские институты обязать Киев компенсировать убытки.
В ответ на это бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил Киеву потребовать от России выплат за трехсотлетнее использование земель, некогда принадлежавших Киевской Руси. По словам экс-генпрокурора, к «землям Киевской Руси» относится, например, Новгород.