Белоруссия резко поднимет тариф на транзит российской нефти

Белоруссия поднимет тариф на транзит нефти через территорию своей страны на 23%. Об этом журналистам рассказал президент российской нефтетранзитной компании «Транснефть» Николай Токарев.
«Как я понимаю, [Белоруссия поднимет тариф на транзит нефти] на 23%. Это переговорная позиция, которая требует обсуждения», — приводит RNS слова Токарева. Изменения могут вступить в силу уже с мая этого года.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко критиковал Россию за налоговый маневр в нефтяной отрасли, который обнуляет экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. По его словам, из-за такого решения его страна теряет миллионы долларов.
Также глава Белоруссии заявлял, что подобной политикой российские власти могут лишить себя единственного союзника на Западе. Позже Лукашенко поручил своему правительству организовать альтернативный путь поставки нефти через Прибалтику.