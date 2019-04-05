Власти озвучили, когда решится судьба российских заводов Ford

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 17:04
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Ford откажется от производства легковых автомобилей в Россиифото: pixabay.com

Заводы, производящие в России легковые автомобили американской автомобильной марки Ford, закроются примерно через два месяца. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава Минпромторга подчеркнул, что заводы Ford может занять корейский автопроизводитель Hyundai. «Будем говорить, что в течение месяца-двух компании договорятся», — цитирует министра «Царьград».

Ранее марка Ford решила отказаться от выпуска в России легковых автомобилей, напоминает телеканал 360. Компания закроет свои заводы во Всеволожске, Елабуге и Набережных Челнах. Автомобилестроитель планирует остаться только в сегменте легких коммерческих машин и производить только фургоны и внедорожники.

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