Власти озвучили, когда решится судьба российских заводов Ford

Заводы, производящие в России легковые автомобили американской автомобильной марки Ford, закроются примерно через два месяца. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Глава Минпромторга подчеркнул, что заводы Ford может занять корейский автопроизводитель Hyundai. «Будем говорить, что в течение месяца-двух компании договорятся», — цитирует министра «Царьград».
Ранее марка Ford решила отказаться от выпуска в России легковых автомобилей, напоминает телеканал 360. Компания закроет свои заводы во Всеволожске, Елабуге и Набережных Челнах. Автомобилестроитель планирует остаться только в сегменте легких коммерческих машин и производить только фургоны и внедорожники.