На скандальном зауральском заводе-банкроте решился вопрос миллионных долгов по зарплате

Признанное банкротом ОАО «Шадринский телефонный завод» (ШТЗ) полностью погасило миллионные долги по зарплате перед бывшими работниками. Кроме того, сотрудникам удалось добиться компенсаций за задержку выплат. Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры России.
«Принятыми мерами, в том числе координационного характера, для 80 бывших работников ШТЗ удалось добиться возмещения материальной компенсации за задержку выплаты заработной платы в размере 2,5 млн рублей», — заявили в Генпрокуратуре. Эти деньги уже выплачены. «Кроме того, в результате прокурорского вмешательства перед сотрудниками ШТЗ также полностью погашен долг по оплате труда в размере 6,6 млн рублей», — добавили в ведомстве.
О ситуации на ШТЗ ранее неоднократно сообщало «URA.RU». Предприятие признали банкротом в мае 2017 года. Позже бывшие работники завода заявили о намерении пожаловаться Владимиру Жириновскому на «борзоту» владельцев компании: люди не могли дождаться зарплаты с ноября 2016 года, а на их глазах владельцы раздавали площади и активы предприятия. Возбуждалось уголовное дело о преднамеренном банкротстве, а исполнительного директора ШТЗ судили за невыплаты зарплат.