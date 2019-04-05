Обвинение предъявили находившемуся в розыске фигуранту дела Абызова

Следственный комитет России предъявил обвинения предполагаемому сообщнику экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, генеральному директору компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
«Фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ [мошенничество и участие в преступном сообществе — прим. ред.]», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. До задержания Ильичева предполагалось, что он успел скрыться за рубежом, поэтому его объявили в розыск, сообщает РАПСИ.
Ранее были задержаны еще четыре фигуранта по делу бывшего министра: президент Новосибирской региональной федерации САМБО Николай Степанов, начальник ассоциации НП «Совет рынка» Максим Русаков, заместитель директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг и экс-генеральный директор ОАО «СИБЭКО» Александр Пелипасов, уточняет агентство Nation News. Всем им так же предъявили обвинения.
Абызова задержали в Москве 26 марта. Тогда же его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый помещен под арест до 25 мая. Если вина экс-министра подтвердится, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В свою очередь, сам Абызов свою вину отрицает.