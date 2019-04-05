8 апреля состоится отчетно-выборная конференция свердловского регионального отделения ОНФ. Как сообщили «URA.RU» в отделении, в ее повестку, в том числе, включен вопрос о переизбрании сопредседателей.
Как ранее сообщало «URA.RU», из числа последних выйдут врач Лариса Фечина и бывший ректор УГГУ Николай Косарев. С большой долей вероятности кандидатом для избрания на одно из освободившихся мест будет выдвинут депутат Госдумы Андрей Альшевских.
В этот же день свердловские «фронтовики» проведут на двенадцати площадках обсуждение проблем здравоохранения, образования, благоустройства, экологии, малого бизнеса, демографии. В работе конференции и дискуссионных площадок примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.
Первоначально планировалось, что конференция состоится в конце февраля 2019 года. Однако мероприятие было перенесено более чем на месяц. В качестве причины переноса называлось желание руководителя федерального исполкома ОНФ Михаила Развожаева принять личное участие в конференции. Но в итоге Развожаев отказался лететь в Екатеринбург, сославшись на плотный рабочий график.