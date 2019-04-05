Челябинские депутаты пропустили старт выборной кампании из-за смены губернатора

Депутаты понесут заявления в понедельник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Никто из депутатов гордумы Челябинска, входящих во фракцию «Единой России», не подал документы на праймериз партии по отбору кандидатов для участия в выборах райсоветов областного центра. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном отделении «ЕР». Праймериз стартовали в конце февраля, еще до смены власти в регионе.

«Мы ждем массовой подачи заявлений со стороны депутатов думы с 8 апреля. Пока заявлений нет», — заявил «URA.RU» секретарь отделения, председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

По данным «URA.RU», пауза, затянувшаяся больше месяца, вызвана сменой власти в регионе. Все договоренности были достигнуты еще в феврале, предполагалось, что с 20 марта начнется подача заявлений. Но 19 марта ушел в отставку с поста губернатора Борис Дубровский и врио губернатора был назначен Алексей Текслер.

«Новому главе региона надо было дать время, чтобы оценить обстановку, так как выборы в райсоветы пройдут одновременно с губернаторскими выборами. Кроме того, требовалось уточнить, сохранятся ли прежние договоренности. Пока все в силе», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Челябинцы будут выбирать 170 депутатов в семь райсоветов города. Из райсоветов сформируют городскую думу. Врио губернатора Алексей Текслер уже заявил, что эта система вызывает у него сомнения, но менять схему выборов пока не будут.