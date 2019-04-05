Еще одна отставка в команде губернатора Текслера

Исполняющий обязанности заместителя министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман подал в отставку. Его заявление подписано, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.
«Григорий Цукерман написал заявление об увольнении по собственному желанию», — уточнили в пресс-службе. Заявление об увольнении подписал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщают «URA.RU» собственные источники, уход Цукермана не связан с претензиями в его адрес. Он ушел в отставку по личным мотивам, которые не разглашаются.
Григорий Цукерман стал заместителем министра культуры в августе 2015 года. Напомним, после смены власти в регионе все вице-губернаторы, министры, начальники главных управлений, а также заместители руководителей ведомств работают в статусе исполняющих обязанности до принятия окончательных кадровых решений.
Ранее в отставку был отправлен первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Владимир Ушаков. Должность остается вакантной: назначение на нее Сергея Сихарулидзе приостановлено по просьбе силовиков.