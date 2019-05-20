20 мая 2019

Счетная палата недовольна освоением денег на нацпроекты. По «производительности труда» полный ноль

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 05:04
Размер текста
-
17
+
Клипарт деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Деньги на нацпроекты лежат невостребованнымиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Счетной палате раскритиковали слишком медленное освоение денег на национальные проекты. Аудиторы заявляют, что по ряду нацпроектов исполнение расходов находится на нуле.

В докладе Счетной палаты сообщается, что уровень исполнения расходов на исполнение нацпроектов составил лишь 221 млрд рублей, или 12,8% от годового объема, пишет РБК. В этом году еще ни рубля не направили на нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», при том что по статье запланировано более 7 млрд рублей. Всего на 0,1% выполнен нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На «Образование» потрачено чуть больше 3%.

Наиболее успешно пока реализуются деньги о нацпроекту «Здоровье» — 44% от запланированной суммы. Однако, как отмечают аудиторы в докладе, финансируется лишь направление, связанное с онкологическими заболеваниями, тогда как «по четырем другим федеральным проектам исполнение расходов вовсе не осуществлялось, а по трем сложилось на крайне низком уровне (менее 3%)».

Общий бюджет 13 национальных проектов (в том числе план развития инфраструктуры) оценивается в 25,7 трлн рублей. Как ранее писало «URA.RU», закупать оборудование и материалы исполнители нацпроектов смогут только у отечественных производителей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...